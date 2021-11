Calcio: Juve. Focus sull’Atalanta, Bernardeschi e Chiellini recuperati

Il capitano e l'ex Fiorentina si sono allenati in gruppo e saranno a disposizione di Allegri TORINO (ITALPRESS) – Dopo l'allenamento a gruppi di ieri, oggi la Juventus si è ricompattata a due giorni dalla partita interna contro l'Atalanta, gara della 14esima giornata di Serie A che andrà in scena sabato alle 18 all'Allianz Stadium. I giocatori si sono dedicati a possesso palla e gestione degli spazi in campo oltre ad altri esercizi di tattica e prove di rifinitura. Buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri che contro gli orobici potrà contare anche su Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini tornati ad allenarsi in gruppo. Domani, alla vigilia della gara contro i bergamaschi, la Juventus svolgerà una rifinitura pomeridiana preceduta, alle 12, dalla conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium. Oggi, inoltre, la Juventus si è schierata ancora una volta contro la violenza sulle donne annunciando un'iniziativa proprio per la partita contro l'Atalanta del 27 novembre: il giorno della partita, un sedile ogni tre dell'Allianz Stadium sarà vestito di arancione, colore ufficiale della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", per rispecchiare la percentuale di donne che subiscono violenza nel mondo. Ogni sedile riporterà inoltre il messaggio "Don't sit and watch" e un QR code che, scansionato, spiegherà l'iniziativa. La Juventus ha inoltre divulgato un video tramite i suoi profili social in cui si vedono i rappresentati delle prime squadre, Giorgio Chiellini e Cristiana Girelli, dell'Under 23, Enzo Barrenechea, dell'Under 19 Femminile, Maddalena Nava, e dei dipendenti provenienti dalle diverse aree di Juventus posare sugli spalti dell'Allianz Stadium le suddette coperture arancioni. (ITALPRESS). ma/ari/red 25-Nov-21 18:41