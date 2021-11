Calcio: ManUtd e Rangnick a un passo dalla firma, tecnico ad interim

Il tedesco prenderà il posto di Solskjaer fino al termine della stagione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nè Valverde, nè Garcia, il tecnico ad interim del Manchester United sarà Ralf Rangnick. Secondo la BBC il club dell'Old Trafford e il tecnico tedesco sono a un passo dalla firma su un contratto di sei mesi. Un'avventura che, comunque, comincerà dalla prossima settimana con Carrick in panchina anche nel match contro il Chelsea. Rangnick, che in passato è stato vicino al Milan e che attualmente è responsabile dello sport e dello sviluppo della Lokomotiv Mosca, prenderà, dunque, il posto dell'esonerato Solskjaer con il ruolo di traghettatore fino alla prossima stagione. Lo United, infatti, per il futuro e per aprire un nuovo ciclo continua a pensare a Mauricio Pochettino. (ITALPRESS). ari/red 25-Nov-21 19:33