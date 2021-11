Calcio: Napoli. Osimhen dimesso, a riposo per 10-15 giorni

L'attaccante è stato operato per le fratture all'orbita e allo zigomo sinistro NAPOLI (ITALPRESS) – Victor Osimhen, nella mattinata di oggi, è stato dimesso dalla clinica Ruesch ed è rientrato a casa dove osserverà un periodo di riposo di almeno 10/15 giorni. Lo comunica il Napoli in una nota. L'attaccante nigeriano, che rischia uno stop di tre mesi, è stato operato per le fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro riportate domenica, durante Inter-Napoli, dopo uno scontro con Skriniar. (ITALPRESS). glb/com 25-Nov-21 12:37