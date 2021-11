Emedical, burocrazia no problem. Servizi evoluti per le imprese italiane

Cinque sedi operative in altrettante regioni, uno staff composto da decine di medici specialisti e infermieri professionali, novemila visite effettuate annualmente sull’intero territorio nazionale: sono numeri importanti quelli fatti registrare da E.Medi.Cal. Srl, azienda leader nel settore della medicina del lavoro, diretta da Raffaele Tovino. Un settore divenuto strategico per le imprese dopo la pandemia da Covid-19, che ha evidenziato la necessità di investire sulla prevenzione e sulla diagnosi delle malattie provocate dalle attività professionali e, più in generale, sulla salubrità degli ambienti di lavoro.

Professionisti in team

In questa prospettiva E.Medi.Cal. Srl offre alle imprese una vasta gamma di servizi innovativi. Qualche esempio? La società mette a disposizione dei clienti un ampio team di professionisti chiamati a rivestire la figura di medico competente che il decreto legislativo 81/08 rende obbligatoria per molte aziende. Il che significa effettuare sopralluoghi, redigere il piano di sorveglianza sanitaria, effettuare visite mediche preventive e periodiche sul personale, gestire le cartelle cliniche e condurre un’attenta valutazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Ma E.Medi.Cal. Srl provvede anche agli esami strumentali obbligatori per il personale delle aziende e che richiedono apparecchiature specifiche, come elettrocardiogrammi, audiometrie, esami ematochimici, spirometrie e visio-test, drug test, alcol test e tanti altri.

Covid e sicurezza

L’emergenza Covid ha poi imposto alle imprese una maggiore attenzione alla sicurezza dei posti di lavoro e alla salute del personale. Anche in questo senso E.Medi.Cal. Srl non si è fatta trovare impreparata: la società effettua tamponi antigenici e molecolari nell’ambito di screening aziendali, offrendo risposte rapide e affidabili alle imprese che desiderino verificare ed eventualmente monitorare la presenza del Coronavirus all’interno del proprio personale. Prestazioni che si affiancano alle indagini conoscitive sul benessere organizzativo, ai corsi Blsd (Supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione), a quelli di primo soccorso e a quelli online in materia di sicurezza alimentare, privacy, security, normativa antincendio e attrezzature destinati a datori di lavoro, liberi professionisti e lavoratori dipendenti.

Non solo la rapidità e l’efficienza, ma anche l’innovazione è la stella polare di E.Medi.Cal. Srl. Oltre a disporre di strumentazioni di ultima generazione per i test ai quali sottoporre i lavoratori, l’azienda dispone di ambulatori mobili attrezzati per l’esecuzione di valutazioni diagnostiche finalizzate alla formulazione dei giudizi di idoneità. Caratteristica di questi mezzi è quella di essere completamente al servizio dell’azienda, con ridottissimi tempi di intervento e a costi estremamente contenuti, questo grazie ai ridottissimi tempi di intervento. «Il nostro obiettivo – spiega Tovino, il direttore generale – è quello di soddisfare le esigenze del cliente in modo efficace e rapido, provvedendo anche alla definizione e alla risoluzione delle complesse questioni burocratiche che riguardano il vasto ambito della sorveglianza sanitaria e che gravano non poco sulle imprese. Una missione possibile per chi, come noi, si avvale di processi aziendali certificati perché di elevata qualità e vanta un’esperienza pluriennale in un settore strategico come quello della medicina del lavoro”.