Superbike: Ecco calendario 2022, a giugno si corre a Misano

Previsti 13 round, si parte ad Aragon e gran finale in Australia ROMA (ITALPRESS) – Prende forma il Mondiale Superbike 2022. Definito il calendario provvisorio della nuova stagione, col campionato delle derivate che farà tappa in quattro continenti: al momento sono 13 i round presenti nel calendario provvisorio, uno dei quali deve essere ancora annunciato. Il gran finale di stagione è in programma in Australia, al Phillip Island Grand Prix Circuit ed è attualmente senza date. Una due giorni di test è prevista per il 4-5 aprile al MotorLand Aragon, a meno di una settimana dal via della nuova stagione. Conferma per due delle novità viste in questo 2021, ovvero l'Indonesia con il Pertamina Mandalika International Street Circuit e l'Autodrom Most in Repubblica Ceca. Come per il 2021, i primi nove round si terranno in Europa; ad aprire la stagione – per il secondo anno di fila – sarà il MotorLand Aragon: il weekend in terra spagnola è in programma dall'8 al 10 aprile, poi si farà tappa al TT Circuit Assen dove dal 22 al 24 aprile andrà in scena il Round di Olanda. Il terzo appuntamento del 2022 avrà luogo al Circuito Estoril dal 20 al 22 maggio mentre si tornerà a correre in Italia – al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" – dal 10 al 12 giugno per il Round dell'Emilia-Romagna. Donington Park ospiterà il Round della Gran Bretagna dal 15 al 17 luglio: sarà l'unico Round europeo senza il WorldSSP300. Sesto appuntamento della stagione in calendario dal 29 al 31 luglio all'Autodrom Most valido per il Round della Repubblica Ceca. Dopo la pausa estiva si tornerà a correre nel fine settimana del 9-11 settembre per il Round di Francia che due settimane più tardi sarà seguito da quello di Catalogna in programma al Circuit de Barcelona-Catalunya mentre dal 7 al 9 ottobre sarà la volta del Round in calendario all'Autodromo Internacional do Algarve che chiuderà anche la stagione del WorldSSP300. Gli ultimi tre appuntamenti si terranno fuori Europa: il primo è previsto dal 21 al 23 ottobre in Argentina al Circuito San Juan Villicum, poi nel weekend dell'11-13 novembre ci si sposterà in Indonesia al Pertamina Mandalika International Street Circuit. Per la prima volta dal 1996 il Phillip Island Grand Prix Circuit ospiterà il gran finale di stagione. Verrà comunicato più in là anche il 13esimo round della stagione 2022 con le relative date e il circuito su cui andrà in scena. Nelle tappe extra europee scenderanno in pista solo il WorldSBK e il WorldSSP. (ITALPRESS). glb/com 25-Nov-21 13:35