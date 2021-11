Tennis: Dieci tornei in Australia prima degli Open

Gennaio ricco di appuntamenti fra Sydney, Adelaide e la stessa Melbourne MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sarà un'estate australiana ricca di tennis la prossima. Prima dell'appuntamento clou degli Open, primo Slam del 2022, fra Victoria, New South Wales e South Australia si disputeranno ben 17 tornei a gennaio, dieci dei quali riguardano i due circuiti maggiori. Si parte l'1 gennaio a Sydney, per due settimane di tennis fra Atp Cup e il "Sydney Tennis Classic" (Wta 500 e Atp 250). Dal 2 al 15 gennaio, invece, è in programma un doppio "Adelaide International": prima settimana con un Wta 500 e un Atp 250, la seconda prevede un Wta 250 e un Atp 250. In campo anche il Melbourne Park, che fra il 3 e il 9 gennaio ospiterà due Wta 250 e un Atp 250. Poi, dal 17 al 30 gennaio, l'appuntamento più atteso, gli Australian Open. (ITALPRESS). glb/red 25-Nov-21 09:20