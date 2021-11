Calcio: Barcellona. Xavi “In attacco dobbiamo osare di più”

"Qui non basta fare la cosa giusta, bisogna puntare al massimo", dice il tecnico catalano BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sono molto contento della reazione della squadra, vinciamo tanti duelli e pressiamo bene. Ma penso che in attacco dobbiamo osare di più. Al Barça non basta fare la cosa giusta, bisogna puntare al massimo". Così Xavi, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Villarreal. "Più che un gol è necessario mandare dentro la palla negli ultimi metri. Se non ci provi non fai gol". I blaugrana, da quando l'ex centrocampista siede sulla panchina dei catalani, hanno ottenuto una vittoria in campionato per 1-0 contro l'Espanyol e un pareggio per 0-0 in Champions League contro il Benfica: "Nico, Gavi e Pedri hanno il potenziale per andare in gol. Io non avevo né la velocità, né la potenza, né la forza come loro". Infine sul Villarreal, Xavi ha concluso: "Sarebbe molto importante vincere su un campo difficile e contro una diretta concorrente. Il Villarreal lotterà per la Champions League. Siamo in una situazione di emergenza, dobbiamo vincere tutte le partite. L'obiettivo è quello". (ITALPRESS). mra/ari/red 26-Nov-21 15:22