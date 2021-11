Calcio: Fifa. Infantino “Mondiale ogni 2 anni? Paura del cambiamento”

"È nostra responsabilità tenere vivo il sogno e dare opportunità a tutti" ROMA (ITALPRESS) – "Succede in ogni momento della vita, quando ci sono riforme e cambiamenti, quelli che sono al vertice vogliono che nulla cambi". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a margine dell'assemblea generale della CAF (Confederazione calcistica africana) che si è svolta oggi al Cairo, commentando la situazione relativa alle Confederazioni contrarie che non hanno sposato il suo progetto dei Mondiali ogni due anni. "È nostra responsabilità tenere vivo il sogno e dare opportunità a tutti – ha aggiunto il leader della Fifa -. Europa e Sud America hanno paura, forse, che se qualcosa cambia la loro posizione di leadership possa essere messa a rischio. Coloro che sono contrari sono quelli che sono in cima". Infantino ha poi concluso ribadendo: "Lo capiamo, ci complimentiamo e li applaudiamo per aver avuto tanto successo nel raggiungere la vetta. Questo è fantastico e sono un esempio per tutti. Ma allo stesso tempo non possiamo chiudere la porta ad altri". (ITALPRESS). mra/ari/red 26-Nov-21 13:32