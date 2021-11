Calcio: Guardiola “Testa al campionato, West Ham buona squadra”

"Vorrei pronosticare che vinceremo un'incredibile serie di partite, ma è impossibile" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il campionato è una competizione diversa. Siamo incredibilmente felici di essere negli ottavi di Champions League e in questa parte della stagione di essere non lontani dalla vetta della Premier. È difficile superare la fase a gironi, adesso possiamo puntare sul campionato". Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro il West Ham, gara in programma domenica alle ore 15. "La scorsa stagione in casa è stata la partita che meritavamo di non vincere, loro sono stati migliori di noi. Sappiamo quanto sarà difficile". Sulle condizioni di Foden e Grealish, Guardiola ha spiegato: "Si stanno allenando, stanno molto meglio, specialmente Phil. Ci alleneremo domani mattina e vedremo come si sentiranno, speriamo che tornino presto". L'obiettivo dei Citizens è quello di recuperare i tre punti di ritardo dalla capolista Chelsea: "Vorrei pronosticare che vinceremo un'incredibile serie di partite, ma è impossibile. Non so cosa succederà, nemmeno contro il West Ham – ha concluso Guardiola -. Con questo calendario pazzesco non c'è tempo per riposarsi". (ITALPRESS). mra/glb/red 26-Nov-21 15:44