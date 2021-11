Calcio: Verona. Tudor “Samp squadra di valore, guai ad accontentarci”

'Abbiamo lavorato bene: metteremo in campo tutto ciò che abbiamo' VERONA (ITALPRESS) – "Vogliamo fare una bella prestazione, contro una squadra con valori molto importanti, anche in attacco". Igor Tudor tiene sulla corda i suoi alla vigilia del match contro la Sampdoria, in programma domani alle ore 15 al Ferraris. "D'Aversa ha fatto molto bene negli ultimi anni, è un allenatore serio e pragmatico – sottolinea il tecnico del Verona – Giocheranno in casa e arrivano da una vittoria esterna. Abbiamo analizzato le caratteristiche dei nostri avversari, preparandoci al meglio delle nostre possibilità. Anche oggi, durante la rifinitura, abbiamo lavorato bene: metteremo in campo tutto ciò che abbiamo. Non avremo a disposizione Kalinic, mentre Ilic giocherà dal primo minuto". Gli scaligeri stanno attraversando un momento di particolare brillantezza e nelle ultime cinque uscite hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi: "Siamo contenti di quanto stiamo facendo, ma la mia testa è unicamente alla gara contro la Samp e pretendo lo stesso atteggiamento dai miei giocatori – ha detto Tudor -. Anche nei giorni scorsi ho ribadito ai ragazzi l'importanza di mettere tutto in ogni allenamento: la vita del calciatore sta proprio in questo". "Se non si va al massimo – predica Tudor – le prestazioni cambiano di conseguenza: cerco di trasmettere a tutti la voglia di non accontentarsi mai. Quello che conta non è ciò che già di buono abbiamo fatto, ma quanto di buono ancora vogliamo fare. L'Hellas? Club che funziona, grazie alla presenza di un presidente che lascia lavorare tutti nel migliore dei modi e di un direttore sportivo molto bravo e presente: mi trovo benissimo qui". Infine, sul calendario dei gialloblù, Tudor ha concluso: "Sampdoria e Cagliari sono molto ravvicinate, mentre per preparare il Venezia ci sarà tempo. E' chiaro che, contando anche la Coppa Italia del 15 dicembre contro l'Empoli, vedremo in campo molti degli elementi della rosa, anche chi ha avuto meno spazio fin qui", ha chiosato il tecnico del Verona. (ITALPRESS). mra/red 26-Nov-21 16:19