Calcio: Zanetti “Inter grande, Venezia darà tutto per crearle problemi”

"Ce la siamo giocate con tutte, anche contro il Milan a San Siro", dice il tecnico dei lagunari VENEZIA (ITALPRESS) – Si chiama Inter il primo avversario di fuoco del Venezia che, da qui a fine anno, affronterà anche Atalanta, Juventus, Lazio, oltre al derby contro il Verona e lo scontro diretto con la Sampdoria. Il tecnico lagunare Paolo Zanetti punta sui suoi ragazzi. "L'Inter è una grande squadra, ha lo scudetto sulla maglia, sta facendo bene in campionato e in Champions, dov'è una delle candidate per vincerla. E poi ha un allenatore molto bravo come Simone Inzaghi. Sarà una partita più difficile del solito ma faremo di tutto per creare loro dei problemi" spiega Zanetti. I nerazzurri sono reduci dal doppio successo in settimana contro Napoli e Shakhtar, il morale è alto, ma pure quello del Venezia lo è. "L'Inter ha il miglior attacco della Serie A, un collettivo base costruito da Antonio Conte e il valore aggiunto di Inzaghi. Una squadra di livello altissimo. Sappiamo quanto siano pericolosi sulle palle inattive ma a Bologna, la migliore del torneo sotto questo aspetto, abbiamo retto bene ed è stato un buon allenamento per noi. Certo, l'Inter ha dei battitori eccezionali e dovremo riservare loro un trattamento speciale. Dovremo fare attenzione" continua Zanetti. Il Venezia è una delle sorprese di questi primi tre mesi di campionato e non ha intenzione di fermarsi. "Abbiamo fatto dei punti insperati contro le grandi e meno con le concorrenti per la salvezza. Gli scontri diretti saranno fondamentali per la salvezza, anche se sappiamo che non basteranno per raggiungere l'obiettivo. A parte le prime due di campionato contro Napoli e Udinese, ce la siamo giocate con tutte, anche contro il Milan a San Siro. Ora dobbiamo pensare a una gara alla volta" dice il tecnico. Il Venezia si conferma una delle migliori difese, anche se balbetta in attacco. "Per noi la solidità difensiva è importante, perché se non l'avessimo avuta saremmo ultimi in classifica visti i numeri in attacco. Ma a livello di squadra, facciamo un lavoro incredibile per alleggerire gli attacchi avversari. A Bologna, ad esempio, abbiamo subito molte conclusioni da fuori e dobbiamo crescere quando abbiamo la palla". Sulla formazione da schierare domani non si sbilancia ma fa capire che qualcosa cambierà, tenendo presente la trasferta di Bergamo di martedì sera. "Terrò conto delle due gare ravvicinate, per l'Inter abbiamo provato delle soluzioni in avanti, anche se non è facile trovare dei punti deboli nei nerazzurri. Non ci sarà Mäenpää per un problema alla schiena, riavrò Crnigoj, l'unico fuori sarà Ebuhei" conclude Zanettiche dovrebbe riproporre il 4-3-3 con: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps, in mezzo Crnigoj, Ampadu e Busio, quindi il tridente formato da Aramu, Henry e Okereke. (ITALPRESS). rag/ari/red 26-Nov-21 13:09