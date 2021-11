F.1 rinnova con Circuit Catalunya, Gp Spagna fino al 2026

Soddisfatto Domenicali: "I tifosi continueranno a vedere da vicino Alonso e Sainz". ROMA (ITALPRESS) – La Formula 1 ha rinnovato il suo accordo con il Circuit de Barcelona-Catalunya, che dunque ospiterà sulla sua pista il Gran Premio di Spagna fino al 2026. Nell'ambito dell'accordo, verranno apportati miglioramenti alla pista e alle strutture, utilizzate per la prima volta dalla Formula 1 nel 1991, in vista delle Olimpiadi estive di Barcellona del 1992, prima della gara del 2022, prevista per il 22 maggio. Commentando il rinnovo del contratto con la pista dove Lewis Hamilton ha vinto un'emozionante battaglia con Max Verstappen all'inizio di quest'anno, il presidente e CEO della F1 Stefano Domenicali non ha nascosto la sua soddisfazione. "Voglio ringraziare il promoter e le autorità per il loro entusiasmo e impegno nel mantenere la Formula 1 a Barcellona, con miglioramenti che verranno apportati alla pista e alle strutture, e per continuare la nostra lunga storia insieme – ha detto Domenicali – Le squadre e i piloti non vedono l'ora di correre sul circuito e di visitare Barcellona, e i fan spagnoli continueranno a vedere da vicino i loro eroi nazionali, Fernando Alonso e Carlos Sainz". (ITALPRESS). mc/red 26-Nov-21 11:19