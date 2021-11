I brand di CNH Industrial premiati ai German Design Award 2022

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – CNH Industrial ha conquistato due titoli di "Excellent Product Design Winner 2022" ai German Design Award grazie ai prodotti dei propri brand Steyr e Iveco. I due riconoscimenti sono stati conferiti dal German Design Council, istituzione tedesca fondata nel 1953. I vincitori sono stati decretati da una giuria di 37 eminenti esperti di design da 10 diversi paesi, in rappresentanza del settore del design, del mondo imprenditoriale, accademico e scientifico. Il trattore Terrus CVT del brand Steyr di CNH Industrial specializzato nel settore agricolo, è stato decretato "Vincitore" nella categoria Industry. "La giuria – si legge in una nota – è stata conquistata da un design caratterizzato dal perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità, con interni di qualità superiore che privilegiano le caratteristiche ergonomiche e il comfort dell'operatore ed esterni che esprimono compattezza, robustezza e risolutezza". Progettato per le missioni off-road più estreme, il T-WAY del brand di veicoli commerciali Iveco è stato a sua volta decretato "Vincitore" nella categoria Utility Vehicles. "Hanno convinto la giuria le perfette proporzioni tra cabina e telaio, insieme al robusto paraurti in metallo massiccio, che esprimono potenza e sicurezza, elementi che richiamano il DNA del marchio", sottolinea CNH. (ITALPRESS). sat/com 26-Nov-21 13:11