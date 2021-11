Snowboard: Cdm. Sette azzurri qualificati nella prima tappa cinese

A Secret Garden buona prestazione di Visintin, Sommariva e Moioli ROMA (ITALPRESS) – Sette qualificati e due eliminati per l'Italia al termine della fase eliminatoria della tappa inaugurale di Coppa del mondo di snowboardcross a Secret Garden, in Cina. Tra gli uomini, in una gara che ha visto il canadese Eliot Grondin fissare il cronometro sull'1'20"43 tallonato dal tedesco Martin Noerl a 88 centesimi, l'azzurro Omar Visintin ha centrato il terzo tempo provvisorio. Il 32enne altoatesino è arrivato a 88 centesimi dal leader, seguito dal compagno di squadra Omar Sommariva, con 1"19 di ritardo. Qualificati al termine della seconda run, tra gli altri italiani in gara, Filippo Ferrari 17esimo, Tommaso Leoni 25esimo e Matteo Menconi 28esimo. Non è riuscito a superare la fase di taglio Michele Godino, penalizzato da una caduta nella prima run. In campo femminile, primo posto per la ceca Eva Samkova (1'25"09) e secondo per la francese Chloe Trespeuch (+1"53), seguite dalla britannica Charlotte Bankes, a 2"31. E' bastato il quarto tempo a Michela Moioli (1'27"45) per riuscire a raggiungere la qualificazione alla prima gara stagionale insieme a Francesca Gallina, sesta a 3"49 dalla prima posizione virtuale, e a Sofia Belingheri, qualificatasi con l'ultimo tempo utile. Eliminata Caterina Carpano. Il programma gare continuerà domani a partire dalle 7.30. (ITALPRESS). mc/com 26-Nov-21 08:52