Tennis: Davis. Sinner travolge Isner, Italia-Usa 2-0

Gli azzurri si assicurano la prima vittoria nel girone TORINO (ITALPRESS) – L'Italia chiude già col secondo singolare la sfida contro gli Stati Uniti, gara inaugurale del gruppo E della Coppa Davis in corso sul veloce indoor del Pala Alpitur di Torino. Dopo il successo nel primo match di Lorenzo Sonego su Reilly Opelka per 6-3 7-6(4), a firmare il 2-0 ci pensa Jannik Sinner, che travolge John Isner per 6-2 6-0. In serata toccherà al doppio: Simone Bolelli e Fabio Fognini saranno opposti a Rajeev Ram e Jack Sock. Domani gli azzurri torneranno poi in campo per affrontare la Colombia mentre domenica il girone si concluderà con la sfida tra i sudamericani e gli Usa. "Giocare qui è davvero speciale, è un onore giocare per l'Italia – commenta Jannik Sinner – Abbiamo già vinto ma faremo del nostro meglio anche nel doppio". "Abbiamo una grande squadra, fatta di bravi ragazzi oltre che di grandi giocatori – sottolinea – Abbiamo fatto gruppo, sono onorato di farne parte, e anche questo ha permesso di arrivare a risultati come quelli di oggi". Sinner è stato praticamente perfetto contro Isner. "Ho risposto veramente bene, giocare in questo modo contro John non è mai facile, avevo perso contro di lui a Cincinnati ma giocare in casa aiuta". (ITALPRESS). glb/red 26-Nov-21 19:23