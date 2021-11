Tennis: Davis, Sonego batte Opelka e Italia-Usa 1-0

A Torino gli azzurri partono col piede giusto TORINO (ITALPRESS) – L'Italia conquista il primo punto nella sfida contro gli Stati Uniti, gara inaugurale del gruppo E della Coppa Davis in corso sul veloce indoor del Pala Alpitur di Torino. Nel primo match, il beniamino di casa Lorenzo Sonego regala il primo sorriso a Filippo Volandri, al debutto da capitano azzurro, superando Reilly Opelka 6-3 7-6(4). "E' sempre incredibile giocare qua in Italia – esulta Sonego – Già a Roma avevo fatto un grandissimo torneo e non è scontato giocare senza pressioni, anzi, mi esalta giocare in queste condizioni. Non posso far altro che ringraziare tutti per il sostegno". Nel secondo singolare, in programma dalle 18, Jannik Sinner affronterà John Isner. (ITALPRESS). glb/red 26-Nov-21 17:58