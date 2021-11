Basket: Petrucci “Eurolega una vergogna, condizionano l’Olimpiade”

"La misura è colma, tutti i presidenti sono scontenti" MILANO (ITALPRESS) – "Sono scontento dell'Eurolega, quello che sta accadendo è gravissimo. Non esiste che un organismo privato possa condizionare un'Olimpiade. La Turchia ha perso, la Germania ha perso in casa, quella del basket è l'unica federazione in cui c'è un'arroganza da parte dell'Eurolega che si permette di dire: 'Ti do i giocatori'. È una bestemmia". Lo ha dichiarato il presidente della Fip, Gianni Petrucci, durante la conferenza stampa dedicata alla presentazione del match di qualificazione mondiale tra Italia e Paesi Bassi: "Non si può andare avanti così. Tutti i presidenti sono scontenti. Capisco l'Nba, ma non l'Eurolega. Io non so chi mi può dare torto, quando si è mosso il calcio avete visto cosa è successo? C'è stata un'interrogazione parlamentare in Europa. Non è una polemica con la Fiba, ma con l'Eurolega, non hanno una cultura sportiva. La misura è colma, spero che qualcuno possa fare qualcosa. Lo dico a tutti i nostri dirigenti, non è una concessione. Avete visto a Mancini cosa è accaduto e quanti giocatori sono mancati? Perché i giocatori si operano durante la nazionale e non durante il campionato? Lo sanno tutti che è così, ma nessuno lo dice". (ITALPRESS). pia/glb/red 27-Nov-21 13:13