Basket: Sacchetti “Maglia Italia deve essere come corazza”

"La Nazionale è aperta a tutti, deve essere da stimolo" MILANO (ITALPRESS) – "Quando si gioca con la nazionale c'è tanto entusiasmo che può essere messo in campo anche coi club. La nazionale, ambita da molti, è aperta a tutti: deve servire da stimolo". Lo ha dichiarato il ct azzurro Meo Sacchetti durante la conferenza stampa dedicata alla presentazione del match di qualificazione mondiale tra Italia e Paesi Bassi: "Deve esserci uno spirito di emulazione, il giocatore di pallacanestro deve avere sogni e ambizioni, deve raggiungere qualcosa che nessuno poteva pensare. Non è facile, servirebbero giocatori alti, ma al momento non ce ne sono (ride, ndr). Questa maglia deve essere come una corazza". (ITALPRESS). pia/glb/red 27-Nov-21 13:16