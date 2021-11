Calcio: Bologna. Mihajlovic “Tanti punti persi, non accontentarsi”

"Col Venezia non siamo stati spietati, le occasioni vanno sfruttate" BOLOGNA (ITALPRESS) – La sconfitta col Venezia "non è stato un incidente di percorso ma è parte del nostro viaggio. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo migliorare". Sinisa Mihajlovic non fa drammi rispetto all'ultimo ko ma chiede al suo Bologna un ulteriore step, non solo a livello mentale, a partire dalla gara di domani al "Picco" contro lo Spezia. "La scorsa settimana siamo mancati nella fase offensiva: non si possono sprecare 22 tiri – il rammarico del tecnico del Bologna – Dobbiamo essere spietati e domani mi aspetto questo, mantenendo la concentrazione in fase difensiva perchè hanno giocatori che possono metterci in difficoltà come Nzola, Verde, Maggiore, Kovalneko, centrocampisti che si buttano dentro e bravi nelle ripartenze. Dobbiamo ripetere le ultime prestazioni ma sapendo che dobbiamo fare meglio nella fase offensiva. Le occasioni ci saranno e dobbiamo sfruttarle". Sul banco degli imputati è finito Arnautovic "ma non è vero che ha giocato stirato – ribatte Mihajlovic – ha problemi come ce li hanno tutti, se non poteva giocare, non giocava. Finchè è disponibile gioca. Domenica lui, come tutti, non è stato all'altezza ma lo sa. Vista la mole di gioco non potevamo perdere". E qui il discorso si sposta su un altro livello. "I punti lasciati per strada stanno diventando tanti, qualcuno per colpa nostra, qualcuno per delle decisioni arbitrali non corrette – l'analisi di Mihajlovic – Con quei 5-7 punti saremmo quarti in classifica e nessuno potrebbe dire nulla. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo pensare in grande. Se la squadra si accontenta, significa che io ho sbagliato qualcosa. Dobbiamo essere più ambiziosi e certe partite bisogna vincerle, poi a fine campionato si fanno i conti. Il nostro obiettivo è di stare nella parte sinistra della classifica ma non è detto che gli obiettivi possano cambiare, in meglio o in peggio. Abbiamo dimostrato sul campo, per come giochiamo, che meritiamo qualcosa di più, per questo bisogna pensare in grande, dobbiamo provarci. Io cerco sempre di fare di più di quello che mi sono prefissato, cerco di trasmetterlo anche a loro ma poi tocca a loro andare in campo". "Più facile che il Bologna finisca nella parte sinistra della classifica o che l'Italia vada ai Mondiali? Hanno le stesse possibilità – replica – Se l'Italia gioca bene, può vincere contro chiunque, e lo stesso vale per il Bologna. Sono convinto che possiamo farcela tutti e due". (ITALPRESS). glb/red 27-Nov-21 12:14