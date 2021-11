Calcio: D’Aversa “Bravi i ragazzi, sconfitta anche sfortuna”

"Con le partite ravvicinate non dobbiamo avere nemmeno il tempo per esultare". GENOVA (ITALPRESS) – "Nonostante un buon primo tempo nel nostro momento migliore ci siamo trovati sotto. I ragazzi hanno sconfitto anche la sfortuna, nell'intervallo si sono guardati in faccia e sono tornati in campo con l'atteggiamento giusto. Bravi tutti a ribaltarla contro una squadra che stava andando forte e stava facendo tanti punti". Soddisfazione per Roberto D'Aversa, il tecnico della Sampdoria che commenta il successo dei suoi blucerchiati sul Verona. "Abbiamo subito un gol sfortunato, nato da una situazione dopo l'infortunio di Ferrari che ci aveva costretto al cambio – aggiunge l'allenatore ai microfoni di Dazn -. Ci sono state anche 2-3 circostanze in cui potevamo concretizzare ma non stiamo stati determinati come poi è accaduto nel secondo tempo. Il Verona ti fa giocare male perché marca a uomo a tutto campo, nel complesso però penso sia un risultato meritato". Neanche un attimo per festeggiare che martedì la Samp tornerà in azione al Franchi con la Fiorentina. "Con le partite ravvicinate non dobbiamo avere nemmeno il tempo per esultare. Ora andiamo su un campo difficile ma per noi da Salerno si è resettato tutto, è partito un nuovo campionato: andremo a giocare la nostra terza partita e si deve dare continuità a quanto fatto, la posizione di classifica deve essere ancora migliorata. Ekdal? E' un leader atipico, parla poco, cerca di far parlare il campo. La sua condizione fisica non era ottimale perché ha giocato gli Europei in estate poi ha avuto alcuni infortuni. L'importante è aver recuperato un giocatore così importante che si fa sentire. Ha esperienza, ha trovato il gol che già con il Bologna aveva sfiorato. Sono contento per lui e anche per Murru che dà sempre il massimo anche in allenamento. Sono felice che abbia trovato la sua soddisfazione personale" chiosa D'Aversa. (ITALPRESS). gve/gm/red 27-Nov-21 17:40