Calcio: Dionisi “Milan favorito, ma Sassuolo vuole ribaltare pronostico”

"Affrontiamo una delle più forti, ma storicamente questa squadra fa cose importanti con le big" SASSUOLO (ITALPRESS) – "Sarà una partita difficile. Affrontiamo una delle squadre più forti, se non la più forte ora. Storicamente il Sassuolo ha fatto partite importanti con le big e cercheremo di essere all'altezza degli anni precedenti. Sappiamo che sarà difficile ma non abbiamo nulla da perdere perché il Milan ti mette in difficoltà, ma ti dà anche la possibilità di esprimerti e secondo me faremo la prestazione". Presenta così la sfida contro il Milan, l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi. I neroverdi sono reduci da un solo punto nelle ultime tre gare, ma fin qui in campionato hanno dimostrato di potersela giocare contro chiunque, ottenendo anche risultati prestigiosi come la vittoria contro la Juventus: "Ci siamo allenati per prepararla al meglio. Sulla carta non siamo noi i favoriti, ma lavoriamo per ribaltare il pronostico". Dionisi si è anche soffermato sulla squalifica di Frattesi, fermato dal giudice sportivo per aver utilizzato un'espressione blasfema: "E' un peccato. Stiamo aspettando l'esito del ricorso, perché la società ha fatto ricorso e crediamo che ci siano i presupposti perché venga accettato, però non dipende da me e non dipende da noi. Se ci sarà Davide potrebbe essere da subito o in corso della partita, ad oggi è stato un giocatore importante, ma se non ci sarà, avrà un'opportunità qualcun altro che ha giocato meno". Anche qualora il centrocampista non dovesse essere a disposizione, l'allenatore non sembra intenzionato a cambiare modulo: "Stiamo cercando di dare continuità ai tre in mezzo per coprire meglio il campo perché per caratteristiche fisiche non abbiamo tanta struttura nei centrocampisti e non abbiamo grande gamba nel coprire gli spazi, Davide è quello che ha più gamba, dovremo stare attenti nelle transizioni e nella costruzione perché il Milan è molto bravo a ripartire. Il modulo con i 3 centrocampisti è un punto di partenza, non escludo che possa non essere il punto finale della partita". Infine, sul capitolo infortunati Dionisi ha concluso: "Abbiamo degli indisponibili importanti, pensavo di poter recuperare Boga, spero ci potrà essere dalla prossima. Per Djuricic i tempi sono più lunghi, Goldaniga potrebbe essere della partita mercoledì. Boga non ha giocato quando non stava bene, ma non possiamo fare a meno di lui. Matheus Henrique o Harroui titolari? Sono pronti per giocare dall'inizio", ha chiosato il tecnico neroverde. (ITALPRESS). mra/ari/red 27-Nov-21 15:34