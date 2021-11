Calcio: Lazio. Cataldi “Io come Jorginho? Devo migliorare”

Sto cercando di fare il massimo per aiutare la squadra, ROMA (ITALPRESS) – "Ho avuto modo di vedere Jorginho in nazionale, un paragone con lui è azzardato. Sono consapevole che devo migliorare tanto, lavoro per capire dove posso crescere. Sto cercando di fare il massimo per aiutare la squadra, il mister chiede molto". Lo ha detto il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi nella conferenza stampa della vigilia della trasferta di Napoli. L'ex Genoa ha ormai scalzato Lucas Leiva nelle gerarchie: "Non mi sento un titolare imprescindibile – spiega – se gioco è perché il mister ritiene che possa essere utile. C'è sempre una competizione positiva tra me, Leiva ed Escalante. Mi auguro di conquistarmi la fiducia di Sarri quotidianamente". (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Nov-21 14:43