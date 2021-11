Calcio: Serie A. Andreazzoli”Empoli squadra di valori,ringrazio tifosi”

"Il grazie arriva anche dalla famiglia di mio fratello", dice commosso il tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) – "Spesso non abbiamo ottenuto quella soddisfazione che avremmo meritato, come anche a Verona, però ci siamo sempre detti contenti del comportamento e i comportamenti portano lontano. I ragazzi dimostrano di crederci, spendono ogni energia. Oggi i subentrati hanno fatto la differenza a testimoniare che i valori che diciamo sono essenziali, al di là delle qualità. Servono anche quelle, ma i valori morali, che abbiamo, e che sono grandi, hanno una grande incidenza". Lo ha detto il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, dopo il successo per 2-1 sulla Fiorentina. "Ringrazio i nostri tifosi per lo striscione dedicato a mio fratello che mi hanno fatto questa notte – ha aggiunto in lacrime Andreazzoli -. Un grazie che arriva anche dalla famiglia di mio fratello. I pochi pareggi fatti? E' un risultato che non conviene, il pari è un punto solo, poi è più divertente cercare di vincere. E' vero che quando perdi vorresti aver pareggiato, ma nella costruzione di una mentalità la vittoria, la supremazia, sono componenti che incidono molto e ti danno gioia. È preferibile avere quello che abbiamo sentito nello spogliatoio dopo la partita che un qualcosa a metà". (ITALPRESS). lc/ari/red 27-Nov-21 18:20