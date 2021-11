Calcio: Serie A. Italiano “Non si può perdere così, 2 errori e 0 punti”

"La responsabilità del ko è nostra, avevamo la partita in pugno", dice il tecnico della Fiorentina FIRENZE (ITALPRESS) – "Non si può perdere una partita così. L'Empoli non aveva creato nulla e sembrava una gara indirizzata verso una nostra vittoria, non possiamo commettere quei due errori che ci costano la partita. L'abbiamo giocato bene, l'abbiamo gestita ma purtroppo due errori e due gol, andiamo a casa senza punti, potevamo trovare quella continuità che cercavamo e invece così non è stato, è un peccato". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano al termine della sfida fra Empoli e Fiorentina, vinta in rimonta dagli azzurri. "Il cambio di Duncan? Riuscivamo a far bene a destra dove siamo sempre venuti fuori, a sinistra non riuscivamo e ho cercato di puntare sulla qualità e lo strappo di Castrovilli – spiega Italiano -. Cercavo più profondità e ho fatto questa scelta. Le decisioni arbitrali? La responsabilità è nostra perché sull'1-0 e a 5' dalla fine la partita era in pugno e non possiamo perdere questa gara. Non discuto le decisioni dell'arbitro, la responsabilità è nostra perché in quei casi dobbiamo cercare di essere più maturi. Non riusciamo ad addormentare le partite, gare del genere non le devi perdere. In questo momento vuol dire che dobbiamo lavorare di più perché subiamo troppi gol ingenui, soprattutto lontano dal 'Franchi' e su questo bisogna migliorare". Parlando dell'ennesimo gol di Vlahovic, Italiano ha sottolineato: "Sono stati bravi lui e Callejon in quella situazione, Dusan ha attaccato velocemente la porta. Ci rimane il suo gol, era un po' che non segnava lontano da Firenze, è stata una rete che si è rivelata un'illusione. Mi dispiace perche'c'erano tanti nostri tifosi, era bello dare continuità alla vittoria fatta col Milan". (ITALPRESS). lc/ari/red 27-Nov-21 17:56