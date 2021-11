Calcio: Torino, Juric “Mou top dei top ma ora punti anche contro big”

"Belotti? È in crescita, deve trovare continuità" TORINO (ITALPRESS) – "Speriamo di fare bene, ogni partita è un'opportunità per fare punti". Ivan Juric sogna lo sgambetto a Josè Mourinho. Il Torino è atteso domani all'Olimpico dalla Roma e proverà a sovvertire un trend che lo ha visto sempre a mani vuote contro le big in questa stagione. "Contro le grandi squadre abbiamo perso per episodi, con una differenza reti minima – sottolinea il tecnico – Contro le big a volte perdi per piccole cose. Stavolta speriamo di fare dei punti, la mentalità è sempre stata giusta. Adesso siamo quasi al completo, certi giocatori non sono ancora nella condizione ottimale ma speriamo che raggiungano la forma migliore il prima possibile". Juric esclude accorgimenti speciali ("prepariamo tutte le partite allo stesso modo") e si aspetta di affrontare una Roma "in grande ripresa, ha tantissimi talenti, ha velocità, gamba, sarà dura. Mourinho? È il top, ha allenato top squadre, ha gestito i migliori giocatori, è uno che ha vinto tutto. La Roma è entusiasmante, anche nelle sconfitte i giocatori si esprimono bene. La sua più grande qualità è l'empatia che crea con la squadra, con l'ambiente. In Conference League hanno fatto una grande partita, a Genova una partita stupenda, è una squadra allenata bene. Poi capita durante la carriera di avere momenti in cui non riesci a incidere ma lui è il top del top". Il Toro è chiamato anche a svoltare su un altro aspetto: lontano da casa ha finora raccolto solo 4 punti in sei gare. "Le nostre partite migliori le abbiamo fatte fuori casa come espressione di gioco, non credo che ci siano giocatori che soffrano il giocare in trasferta – precisa Juric – Quando ero a Verona c'erano periodi in cui ti andava bene e facevi tanti punti e altri in cui andava male. Speriamo sia così anche qua, di fare una bella prestazione e raccogliere punti". Il tecnico vede un Belotti in crescita: "Credo molto nel lavoro, negli allenamenti, nel miglioramento della condizione. Dopo un infortunio non è facile riprendersi, con l'Udinese ha fatto una buona partita, adesso deve trovare continuità. Ha lavorato bene in questa settimana, quando hai un attaccante importante il livello della squadra si alza. Spero che possa crescere ancora tanto". Pronto a insistere anche su Praet ("è un giocatore importante per noi, ci sta di forzarlo un po', bisogna portarlo nella condizione migliore"), tornando alla gara di lunedì e sulle occasioni concesse all'Udinese, Juric ricorda che quella di Gotti "è una grandissima squadra, davvero forte, con una società che capisce chi è giocatore e chi no. Finora gli è girata male, noi abbiamo sbagliato tanto ma ci stava di soffrire". (ITALPRESS). glb/red 27-Nov-21 11:35