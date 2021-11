Calcio: Tudor “Sarebbe stato giusto il pareggio”

"Accettiamo questa sconfitta, ci sta venire a Genova e perdere". GENOVA (ITALPRESS) – "E' stata una partita difficile che loro hanno vinto con le loro armi: con le palle lunghe e un calcio piazzato dove hanno trovato il gol. Per me era un gara da pareggio in cui bisognava dividere un punto. L'hanno portata a casa, accettiamo questa sconfitta, ci sta venire a Genova e perdere". Così il tecnico dell'Hellas Verona, Igor Tudor, dopo la sconfitta dei gialloblù in casa della Sampdoria. "Penso che noi la prima mezzora abbiamo fatto molto bene – aggiunge l'allenatore ai microfoni di Dazn -. Dopo loro hanno avuto dieci minuti in cui hanno vinto 2-3 contrasti, poi noi ci siamo ripresi. Nel secondo tempo hanno fatto il 2-1 e noi non siamo riusciti a essere pericolosi avanti. Ci è mancata la cattiveria e la giocata giusta per fare gol. La Sampdoria si è preparata per questa partita importante, facciamo i complimenti e guardiamo avanti. Siamo in Serie A e ogni trasferta non è mai facile – prosegue ancora Tudor -. Tra tre giorni c'è già un'altra partita: prendiamo le cose buone che abbiamo fatto oggi e cerchiamo di migliorare quelle meno buone. Dobbiamo tornare a vincere" conclude l'allenatore dell'Hellas. (ITALPRESS). gve/gm/red 27-Nov-21 17:49