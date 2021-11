Calcio: Udinese. Gotti “Evitare cali, dobbiamo crescere in maturità”

"Non vorrei vedere il volto che ci piace di meno". UDINE (ITALPRESS) – "I 125 anni del club ci fanno capire che ci troviamo in una società di grande e lunga tradizione. La maglia celebrativa è splendida. Tutto questo però deve rimanere simbolicamente fuori dal campo. Noi dobbiamo focalizzarci su quello che dobbiamo fare noi in campo". Luca Gotti chiede alla sua Udinese di onorare al meglio l'anniversario del club in occasione della gara di domani contro il Genoa. Il 30 novembre, infatti, cadranno i 125 anni della società friulana e mercoledì e anche domani si giocherà con una maglia speciale. Ma è al campo che l'attenzione di Gotti è rivolta, specie dopo la sconfitta di Torino che ha visto i suoi offrire una prestazione dai due volti. "Non vorrei vedere il volto che ci piace di meno. Questa squadra in tutte le partite ha avuto dei momenti molto buoni, però in molte partite ha avuto dei cali di rendimento che fanno dire che è ancora un po' immatura. Dobbiamo cercare di avvicinarci il prima possibile alla maturità". Il nuovo Genoa di Shevchenko "ha giocatori che sanno giocare a calcio e che hanno molta esperienza. La squadra che ho visto nell'unica partita con questo nuovo staff tecnico è stata giocata contro una squadra di grande qualità, la Roma. Ho avuto la sensazione di una squadra ordinata che ha tenuto bene il campo e solo un gol nel finale li ha condannati". (ITALPRESS). glb/gm/red 27-Nov-21 15:01