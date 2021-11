Calcio: Infantino “Mondo intero si stringe attorno a Diego”

"Mondiali in Qatar? Dura per l'Italia ma anche per gli altri" NAPOLI (ITALPRESS) – "È tutta una città e il mondo intero che si stringe attorno a Diego. Ci ha fatto emozionare tutti e innamorare tutti. I tifosi del Napoli, ma non solo". Queste le parole di Gianni Infantino ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Lazio. "Il calcio italiano è uno spettacolo, perché la passione che c'è qui non esiste in molti altri paesi al mondo. Non dimentichiamoci che l'Italia è campione d'Europa e che i club italiani sono in cima alle classifiche internazionali, pur non essendo più nell'epoca di Maradona. Sono convinto che con qualche piccolo accorgimento possa tornare al top. Mondiali in Qatar? Dura per l'Italia ma anche per gli altri. Si sta discutendo tanto del Mondiale ogni 2 anni. Magari questo può dare l'opportunità a una squadra che manca una qualificazione di poterci riuscire solo 2 anni dopo e non 4". (ITALPRESS). lov/mra/gm/red 28-Nov-21 20:49