Calcio: Juric “Sprecato troppo, Belotti? Temo stiramento”

"Abbiamo avuto tre palle gol in mezz'ora e la Roma alla prima chance ha segnato". ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo avuto tre palle gol in mezz'ora e la Roma alla prima chance ha segnato. Non siamo riusciti a concretizzare tutto quel che abbiamo creato. Abbiamo sprecato troppo. Belotti? Penso si sia stirato 'di brutto', starà fuori per un po'. Aspettiamo la risonanza ma la dinamica è quella dello stiramento". Lo ha detto l'allenatore del Torino, Ivan Juric dopo la sconfitta di misura sul campo della Roma. Diciassette i punti dei granata in classifica: "Servono miglioramenti e una mente aperta, con le idee chiare su dove si vuole arrivare – ha detto a Dazn – Piano piano ci riusciremo, per il momento dobbiamo fare un campionato superiore agli ultimi due per mettere una buona base". Poi la conclusione: "C'è dispiacere per i ragazzi che mi stanno dando tanti segnali di cambio volontà ma in cambio non hanno le soddisfazioni che meritano". (ITALPRESS). spf/gm/red 28-Nov-21 20:43