Calcio: ManCity. Guardiola “In Inghilterra non allenerò altro club”

Il tecnico catalano: "Sogno un giorno di guidare una nazionale al Mondiale" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pep Guardiola è così innamorato del Manchester City che in Inghilterra non allenerà mai altro club se non quello con cui ha vinto tre Premier League e una FA Cup. E' lo stesso tecnico spagnolo, sulla panchina dei Citizens dal 2016 e in scadenza a giugno del 2023, ad annunciarlo in un'intervista a 'The Telegraph'. "Dovessi un giorno tornare in Inghilterra dopo aver allenato altrove, guiderei solo il City, se mi rivolessero", ha detto il 50enne ex centrocampista di Barcellona, Brescia e Roma. Il mister catalano ha anche confidato di sognare di essere un giorno a capo "di una nazionale durante un Mondiale. Mi piacerebbe, ma non sarà facile da trovare. Se ciò non accadesse, allenerò nei club". Nel suo mirino di Guardiola non ci sarebbe la selezione inglese: Guardiola infatti si è congratulato con Gareth Southgate per il suo prolungamento contrattuale (fino al 2024), assicurando di non voler "prendere il lavoro di nessuno". (ITALPRESS). mc/red 28-Nov-21 12:03