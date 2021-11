Calcio: Mihajlovic “Fatica a segnare, ma importante vittoria”

"Avevo chiesto alla squadra di metterci qualità e di cercare di vincere la gara". LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Avevo chiesto alla squadra di metterci qualità e di cercare di vincere la gara, ce l'abbiamo messa, ma non siamo stati precisi nelle conclusioni a rete, fortunatamente abbiamo fatto gol su rigore, ma avremmo dovuto e potuto segnare prima. Stiamo facendo un po' fatica a segnare, anche se era importante soprattutto vincere". In sala stampa, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è contento del successo dei suoi in casa dello Spezia. Su Arnautovic aggiunge:"Non doveva tirare la punizione, è per quello che mi è venuto ad abbracciare dopo il gol, perché era in corso una diatriba tra me e lui, ma nulla di importante, cose nostre". Un Bologna che sta facendo bene. "Abbiamo 21 punti ed è importante, anzi potevamo avere qualche punto in più, ma non ci dobbiamo accontentare, il viaggio è ancora lungo, oggi dovevamo riscattarci, ma dobbiamo continuare a vincere. Barrow? Ha preso due pali, deve essere più cinico. Per me Orsolini è stato il migliore perché si è applicato in un ruolo non suo ed è riuscito anche a dare manforte in fase offensiva". (ITALPRESS). el/gm/red 28-Nov-21 18:28