Calcio: Motta “Fiducia rimane, ora pensare all’Inter”

"Il rigore per me c'era, ma è il fallo dal quale viene la punizione per me è troppo leggero". LA SPEZIA (ITALPRESS) – Thiago Motta non può essere contento di come è andata la gara per la sua squadra, sconfitta in casa 1-0 dal Bologna. "All'inizio abbiamo pressato bene e portato la gara dove volevamo, cercando di evitare che la palla arrivasse ai loro attaccanti. Con il recupero palla potevamo metterli in difficoltà, ma abbiamo sbagliato qualche ripartenza favorevole. Nella ripresa ci siamo abbassati forse un po' troppo e dovevamo essere più aggressivi. La gestione della palla da parte nostra non è stata facile perché loro soffrono soprattutto le ripartenze, ma poco il gioco manovrato". Due sconfitte che tolgono fiducia? "La fiducia non ce la tolgono, dobbiamo essere sempre concentrati a mille per ripartire e pensare all'Inter che è la squadra migliore del campionato". Sul rigore, Thiago Motta ha dichiarato:"Il rigore per me c'era, ma è il fallo dal quale viene la punizione per me è troppo leggero, a volte in Italia, ma non solo qui, si danno falli per interventi che non lo meriterebbero". Antiste si è sacrificato molto per la causa. "Antiste si allena sempre al massimo, oggi si è sacrificato sull'esterno del Bologna, è giovane ha gamba, può farlo". I cambi non hanno cambiato la partita dei suoi:"Mi aspetto sempre di più dai giocatori, dobbiamo sempre cercare di dare il massimo, siamo in Serie A. Ma purtroppo non sempre chi subentra fa meglio di chi esce. Dobbiamo analizzare ciò che non è andato oggi, per far meglio già da mercoledì". (ITALPRESS). gm/red 28-Nov-21 18:53