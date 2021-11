Calcio: Serie A. Dionisi “Dimostrare qualità in tutte le partite”

Il tecnico del Sassuolo: "Soddisfatto delle prestazioni che stiamo facendo" MILANO (ITALPRESS) – "Abbiamo continuato a giocare anche dopo essere andati sotto, ma con il Milan ci sta". Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, non può che essere contento per la vittoria per 3-1 dei neroverdi sul campo del Milan. "Abbiamo trovato fiducia col trascorrere dei minuti, in passato a essere rimontati siamo stati noi – osserva a Dazn l'allenatore degli emiliani – Abbiamo qualità e giocatori bravi, ma dobbiamo di- mostrarlo in tutte le partite. Sassuolo è un ambiente perfetto per fare calcio, ma ci sono alti e bassi perché abbiamo un pubblico di qualità ma non grande. Mettiamo attenzione in queste partite nella fase difensiva e un po' meno in quelle non di cartello. Dobbiamo migliorare di partita in partita ma sono soddisfatto delle prestazioni che stiamo facendo: se troveremo equilibrio, riusciremo ad avere i risultati che ci meritiamo". (ITALPRESS). mc/red 28-Nov-21 18:09