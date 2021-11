Calcio: Serie A. Pioli “Mancata lucidità e gestione del vantaggio”

Il tecnico del Milan: "Sbagliate troppe situazioni in area avversaria" MILANO (ITALPRESS) – "C'è mancata lucidità, abbiamo sbagliato troppe situazioni in area avversaria, dove nel primo tempo siamo entrati, se non facilmente, spesso, senza però trovare l'ultimo passaggio". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, al termine della sconfitta casalinga contro il Sassuolo. "C'è mancata poi la gestione del vantaggio e abbiamo commesso un errore che abbiamo pagato caro – prosegue il mister rossonero a Dazn – Se abbiamo subito sette gol in due paritte, qualcosa non ha funzionato… Ma non abbiamo sbagliato l'approccio, né la squadra è stata poco attenta e determinata: mentalmente però non siamo stati così lucidi nelle scelte e così è facile sbagliare". Proprio la fase difensiva del Milan preoccupa un po' Pioli: "Richiede spesso i duelli uno contro uno, oggi qualcuno l'abbiamo perso per la qualità di Scamacca e Raspadori, ma non è responsabilità di un unico reparto". "Florenzi? E' un ragazzo fantastico che si è messo subito a disposizione. All'inizio l'avevo impiegato più alto, poi mi ha chiesto di giocare nel suo ruolo, quello di terzino. Sta crescendo di condizione, è un giocatore importante". Pioli, che loda i tifosi rossoneri ("Sono stati in partita fino all'ultimo"), è certo che i rossoneri si rialzeranno presto dopo le due battute d'arresto di fila in campionato: "Siamo consapevoli delle nostre capacità e difetti, siamo partiti fortissimo e nelle ultime partite abbiamo reso meno un po' tuttio: dobbiamo lavorare per tornate a vincere". (ITALPRESS). mc/red 28-Nov-21 17:41