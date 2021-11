Calcio: Serie A. Shevchenko “Un punto che vale tanto”

Il tecnico del Genoa: "Siamo migliorati in fase difensiva" UDINE (ITALPRESS) – "Un punto che vale tanto, contro una squadra attrezzata e che di solito segna parecchio sul proprio campo". Questo il commento l'allenatore del Genoa, Andrij Shevchenko, al termine dell'incontro di campionato con l'Udinese. "Nel primo tempo abbiamo circolato palla meglio e creato di più – prosegue Shevchenko – poi l'Udinese ha cambiato modulo mettendo pressione su di noi e in quel momento abbiamo avuto più difficoltà a ripartire. Qualche occasione l'abbiamo maturata ugualmente, ma è mancato sempre l'ultimo spunto". Il nuovo tecnico rossoblù elogia poi la squadra negli sforzi profusi per risalire la classifica: "Rispetto alla gara con la Roma siamo migliorati in fase difensiva, rimanendo più compatti, e prodotto più occasioni. Sono contento dello spirito di gruppo si sta creando, questo per me è un buon punto di partenza". Infine uno sguardo al prossimo impegno contro il Milan, la squadra che lo ha visto raggiungere i maggiori successi personali da giocatore. "Al prossimo turno inizieremo a pensarci da domani, oggi la testa era interamente rivolta all'Udinese. Le assenze non aiutano e difficilmente riusciremo a recuperare qualcuno a breve. Vedremo". (ITALPRESS). lpa/mc/red 28-Nov-21 15:48