Sci alpino: CdM donne. Shiffrin vince slalom Killington davanti a Vlhova

L'unica italiana a completare entrambe le manche è stata Federica Brignone KILLINGTON (STATI UNITI D'AMERICA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Killington, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021/2022. L'americana taglia il traguardo con il tempo complessivo di 1'38"33, battendo la diretta rivale slovacca Petra Vlhova (a 75 centesimi di distacco per via di un grave errore nella parte iniziale). Completa il podio la svizzera Wendy Holdener, capace di mantenere la posizione della prima run (+0"83). L'unica italiana a completare entrambe le manche è Federica Brignone, che si mette al 22° posto con un distacco di 3"98 dalla testa. Già eliminate in mattinata invece tutte le altre azzurre, ovvero Martina Peterlini, Lara Della Mea, Roberta Midali, Anita Gulli e Marta Rossetti. (ITALPRESS). spf/mra/gm/red 28-Nov-21 21:28