Snowboard: Cdm donne. Moioli 3^ nella tappa inaugurale a Secret Garden

L'azzurra sul podio in Cina, vittoria in finale di Samkova su Bankes ROMA (ITALPRESS) – È partita bene la stagione di Michela Moioli, con un terzo posto nella tappa inaugurale di Coppa del mondo di snowboardcross femminile a Secret Garden. Sulla pista cinese, su cui si disputeranno a febbraio le prossime Olimpiadi, la 26enne di Alzano Lombardo è arrivata fino alla Big Final, conquistando così il 34esimo podio della sua straordinaria carriera. La campionessa olimpica in carica, si è dovuta arrendere solamente alla ceca Eva Samkova, alla diciottesima vittoria in Coppa del mondo, e alla britannica Charlotte Bankes, in una tiratissima finale. C'è posto anche per un'altra italiana in top 10: Francesca Gallina si è classificata in nona posizione, mentre Sofia Belingheri si è dovuta accontentare della sedicesima posizione. (ITALPRESS). mc/com 28-Nov-21 10:33