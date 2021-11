Basket: Nba. Prosegue momento positivo di Milwaukee e Golden State

I campioni in carica battono Indiana, Curry trascina i Warriors a Los Angeles ROMA (ITALPRESS) – Settima vittoria di fila per i Milwaukee Bucks nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I campioni in carica proseguono nella striscia positiva superando in trasferta Indiana Pacers per 118-100 con 26 punti del bomber greco Antetokounmpo, top-scorer dell'incontro. Continua il bel momento anche dei Golden State Warriors, che restano in testa alla Western Conference espugnando per 105-90 il parquet dei Los Angeles Clippers, messi al tappeto dai 33 punti di Curry. Altri risultati: Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 128-101; Toronto Raptors-Boston Celtics 97-109; Los Angeles Lakers-Detroit Pistons 110-106. (ITALPRESS). mc/red 29-Nov-21 08:40