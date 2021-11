Calcio: Al Mondiale per club Al Hilal, Al Jazira o Auckland per Chelsea

Il Palmeiras sfiderà invece la vincente di Monterrey-Al Alhy ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo aver ufficializzato le date (3-12 febbraio 2022 negli Emirati Arabi Uniti), la Fifa ha effettuato il sorteggio del tabellone del prossimo Mondiale per club. Come da tradizione, direttamente in semifinale le vincitrici della Champions League Uefa, il Chelsea, e della Libertadores, il Palmeiras. Il primo turno preliminare vedrà di fronte Auckland City, designato dalla Ofc, la Confederazione dell'Oceania dove non si è disputata la Champions League 2021 causa pandemia, e l'Al Jazira, rappresentante del Paese organizzatore in quanto campione in carica degli Emirati Arabi. La vincente affronterà i sauditi dell'Al Hilal, campioni d'Asia: da questa sfida uscirà l'avversario del Chelsea in semifinale. Dall'altra parte del tabellone, invece, il Palmeiras attenderà una fra i messicani del Monterrey e gli egiziani dell'Al Alhy, vincitori delle Champions League rispettivamente nell'America Nord-Centrale e in Africa. (ITALPRESS). glb/red 29-Nov-21 17:32