Calcio: ManUtd. Rangnick nuovo tecnico sino al termine della stagione

L'allenatore tedesco sarà in carica fino a giugno, poi farà il consulente MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – E' ufficiale, Ralf Rangnick è il nuovo allenatore del Manchester United: il 63enne tecnico tedesco ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2022. Continuerà poi a svolgere un ruolo di consulenza per i prossimi due anni. "Ralf è uno degli allenatori e degli innovatori più rispettati nel calcio europeo- ha dichiarato John Murtough, direttore sportivo dei Red Devils – Era il nostro candidato numero uno per l'interim, soprattutto per la sua inestimabile leadership e le capacità tecniche che porterà. Tutti nel club non vedono l'ora di lavorare con lui nella prossima stagione e poi per altri due anni nel suo ruolo di consigliere". "Sono felice di unirmi al Manchester United e mi sto concentrando sul successo di questa stagione per il club – ha assicurato Rangnick nel comunicato del club inglese – La squadra è piena di talento e ha un buon equilibrio tra gioventù ed esperienza. Tutti i miei sforzi nei prossimi sei mesi saranno di aiutare questi giocatori a realizzare il loro potenziale, sia individualmente che, soprattutto, collettivamente. Oltre a ciò, non vedo l'ora di supportare gli obiettivi a lungo termine del club come consulente". Michael Carrick rimarrà alla guida della squadra fino alla convalida dell'ottenimento di un visto di lavoro di Rangnick, che in passato ha guidato dalla panchina, tra le altre, Stoccarda, Schalke 04 e Lipsia. Lo United ha esonerato il norvegese Ole Gunnar Solskjaer lo scorso 21 novembre. (ITALPRESS). mc/red 29-Nov-21 14:01