Calcio: Samp. D’Aversa “A Firenze motivazioni faranno la differenza”

Il tecnico blucerchiato: "I viola vengono da una sconfitta particolare" GENOVA (ITALPRESS) – "Veniamo da due vittorie importanti con Salernitana e Hellas Verona, una delle squadre più in forma dell'ultimo periodo. Domani dovremo avere motivazioni superiori ai nostri avversari, anche se affrontiamo una squadra che viene da una sconfitta particolare, maturata solo negli ultimi minuti. Avrebbero meritato di più e vorranno rifarsi. Serviranno quindi convinzione e determinazione nel vincere i duelli: le motivazioni faranno la differenza. Noi dobbiamo andare avanti sulla nostra strada, fare punti e dare un seguito a quello che stiamo facendo». Così il tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa, alla vigilia del turno infrasettimanale di campionato contro la Fiorentina. "L'esultanza di Candreva? Sta a dimostrare che nel mio gruppo ho calciatori e uomini di grande spessore – prosegue il mister blucerchiato – Ho apprezzato l'incoraggiamento a Damsgaard, che aspettiamo a braccia parte al più presto». Il discorso si sposta poi sulla ritrovata solidità difensiva dopo il periodo 'no' di ottobre: "Non credo ci sia una ricetta per non prendere gol, ma, con il Verona, la squadra, dagli attaccanti fino al portiere, ha avuto voglia e determinazione per ottenere il risultato più dell'avversario. Le scelte? Ho davanti a me allenamento e rifinitura, solo allora studierò la formazione più prestativa per la gara che andiamo ad affrontare». (ITALPRESS). mc/red 29-Nov-21 12:51