Calcio: Tortu “Juve ha ancora tempo per rimontare”

"Sicuramente non sta andando come ogni tifoso sperava". ROMA (ITALPRESS) – "Sicuramente la Juventus non sta andando come ogni tifoso sperava. Ci può stare in avvio di stagione, ma sembra già delineata la classifica finale e invece c'è tutto il tempo di rimediare". Questo il pensiero di Filippo Tortu, tifoso bianconero, presente all'Università Luiss per la XXI Festa dello Sport dell'ateneo romano. "Il caso plusvalenze? Non ho ancora letto nulla, ma mi dispiacerebbe se dovesse essere vero. Mi piace guardare al lato sportivo", ha aggiunto il campione olimpico della staffetta 4×100 a Tokyo che si è infine soffermato sul suo 2022. "Ci saranno i Mondiali e sono molto focalizzato sui campionati europei dove l'obiettivo è prendere più di una medaglia. Vogliamo riconfermarci anche con la staffetta. A livello personale sui 200 voglio scendere sotto i 20 secondi, mentre nei 100 sotto i 10. Le accuse di doping a Jacobs? L'atletica è uno sport molto oggettivo, lui ha vinto e devono farsene una ragione. Non hanno reagito da gentleman, già dagli Europei di calcio", ha concluso Tortu. (ITALPRESS). spf/gm/red 29-Nov-21 18:51