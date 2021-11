Calcio: Udinese. Pozzo “Ambizione è tornare in Europa”

"Il mio augurio è quello di non fermarmi a cercare una salvezza risicata". ROMA (ITALPRESS) – "Il ritorno in Europa è un mio desiderio: sono consapevole che ci sono parecchie difficoltà, ma abbiamo l'esempio dell'Atalanta che sta facendo un campionato magnifico, stupendo. Questo vuol dire che se riesci a combinare una serie di fattori, con giocatori motivati e di qualità in sintonia con lo staff tecnico e la dirigenza, puoi riuscire a fare grandi cose anche in provincia. Il mio augurio è quello di non fermarmi a cercare una salvezza risicata, ma di tornare in Europa: lo abbiamo fatto in passato e spero che lo faremo ancora". Questo l'auspicio di Giampaolo Pozzo, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "È stata una domenica particolare, emozionante – ha proseguito il patron dell'Udinese celebrando la ricorrenza dei 125 anni del club – In provincia non è facile fare calcio ad alti livelli, devi affrontare la concorrenza delle grandi che hanno risorse finanziarie molto più importanti, quindi devi competere con dei giganti. Ma noi siamo qui e ogni anno siamo attenti a tenere i conti in ordine per divertirci, perché questa per la mia famiglia è una passione, non l'attività principale. Una passione che ho da quando ero bambino". (ITALPRESS). spf/gm/red 29-Nov-21 15:28