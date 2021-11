Tennis: Davis. Sonego ko contro Gojo e Italia-Croazia 0-1

Toccherà ora a Sinner contro Cilic tenere a galla gli azzurri TORINO (ITALPRESS) – Comincia male per l'Italia il quarto di finale di Coppa Davis contro la Croazia sul veloce indoor del Pala Alpitur di Torino. Il primo singolare ha visto Lorenzo Sonego, numero 27 del mondo, cedere a sorpresa per 7-6(2) 2-6 6-2 a Borna Gojo, numero 279 del ranking. La Croazia passa così a condurre 1-0 e toccherà ora a Jannik Sinner, atteso da Marin Cilic, cercare di tenere a galla gli azzurri per poi giocarsi il tutto per tutto nel doppio, che metterà di fronte Simone Bolelli e Fabio Fognini contro Nikola Mektic e Mate Pavic. (ITALPRESS). glb/red 29-Nov-21 18:32