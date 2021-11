Calcio: Dionisi “Ammiro Spalletti, abbiamo classifica che ci meritiamo”

Per la sfida al Napoli in dubbio Boga ed Henrique SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – Non c'è due senza tre. Dopo Juve e Milan, il Sassuolo sogna un'altra impresa. Domani al Mapei Stadium arriva il Napoli e Alessio Dionisi si aspetta un'ulteriore conferma della crescita dei suoi. "Ad oggi ci meritiamo la classifica che abbiamo, prima di Milano era quasi insperata – le parole alla vigilia – Forse abbiamo ottenuto meno rispetto alle prestazioni che abbiamo fatto ma non è sfortuna. Abbiamo parlato ieri con la squadra di attenzione, applicazione, fase difensiva, perchè non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli, non sempre siamo riusciti a riportarle nella partita e domani dovremo dimostrare di crescere anche sotto questo punto di vista. Noi ci concentriamo sul gioco, spesso non si valuta quello che si fa con la riconquista, con la riaggressione sulla palla persa. Sono situazioni che danno valore alla qualità che metti nel gioco. Siamo stati bravi a Milano, non abbiamo sempre aggredito alto perchè squadre come il Milan, o come domani il Napoli, non te lo consentono ma se riusciamo a stare compatti, se siamo squadra senza palla, è più facile riconquistarla". A San Siro uno dei migliori è stato Scamacca. "Gianluca è bravo, sono ragazzi bravi che si vogliono mettere in discussione, migliorarsi. Dobbiamo supportarli e questo significa ogni tanto non parlare di loro o parlare meno di quanto fanno gli altri". Tornando alla gara col Napoli, Dionisi è impaziente di confrontarsi con Spalletti. "E' stimolante, gratificante, non vedo l'ora di conoscerlo. Lo ammiro per la personalità e per i risultati che ha fatto e sta facendo. Come lui ho avuto la possibilità di passare da Empoli, sarà un piacere stringergli la mano. Poi però in campo vanno le squadre". E quella partenopea, anche se con assenze pesanti, resta temibile. "Il Napoli ha giocatori importanti, è uscito Osimhen ed è entrato Mertens: non avevo dubbi sull'efficacia di entrambi, hanno caratteristiche diverse ma il Napoli giocava bene prima e gioca bene anche ora", sottolinea Dionisi, per il quale "è bello affrontare squadre che giocano a viso aperto, ci dà più possibilità, soprattutto con squadre di livello superiore". In dubbio Boga ed Henrique. Il primo "oggi si è allenato e valuteremo, vediamo come sta, non lo rischieremo", mentre il brasiliano, fra i più positivi col Milan, "è uscito malconcio dalla partita a causa di un contrasto. Abbiamo oggi e domani per valutare ma a centrocampo abbiamo varie soluzioni: se si abbinano giocatori di qualità e giocatori di intensità, si rende il gioco più imprevedibile e più fluido". (ITALPRESS). glb/red 30-Nov-21 15:48