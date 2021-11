Calcio: Elkann “Vogliamo Juve resti grande, collaboriamo con magistrati”

"Sono fiducioso nell'operato della magistratura" TORINO (ITALPRESS) – "Sulle indagini in corso, Juventus collabora e confida di poter far luce. Per quanto ci riguarda come Exor, sono fiducioso nell'operato della magistratura. La Juventus ha un nuovo cda, un nuovo ad e un nuovo ds così come un nuovo allenatore. Stanno affrontando, loro con il presidente e il vicepresidente, un momento di difficoltà come ne capitano, e sono convinto che il futuro della Juventus sarà importante come la sua storia. E' una grande società e c'è la volontà che resti tale". Così John Elkann, presidente di Exor, parlando in una conferenza stampa che introduce l'investor day della holding finanziaria che possiede, tra le altre, la maggioranza della Juventus. (ITALPRESS). jp/glb/red 30-Nov-21 14:33