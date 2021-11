Calcio: Levante esonera anche Pereira, panchina all’italiano Lisci

Il tecnico nominato ad interim per le prossime due partite VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nella prossima giornata di Liga ci sarà un altro allenatore italiano in panchina. A Carlo Ancelotti, infatti, si aggiunge Alessio Lisci, 36enne tecnico romano promosso ad interim alla guida del Levante. La società valenciana, infatti, dopo sette giornate e appena tre punti conquistati, ha dato il benservito a Javier Pereira, che a sua volta aveva sostituito Paco Lopez per provare a dare una sterzata alla stagione. Ma dopo 15 giornate senza vittorie e l'ultimo posto nella Liga con 7 punti, la società ha deciso di cambiare ancora (quinto esonero stagionale nella Liga) affidandosi per le prossime due gare contro Melilla in Coppa del Re e Osasuna in campionato a Lisci, fin qui tecnico della seconda squadra, l'Atletico Levante, nella quarta divisione spagnola. (ITALPRESS). glb/red 30-Nov-21 09:46