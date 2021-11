Calcio: Psg, Al Khelaifi “Zidane? Abbiamo già un bravo allenatore”

"Pochettino è felice di essere qui e noi siamo felici di averlo" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Non abbiamo avuto contatti con Zidane, è un grande allenatore ma ne abbiamo già uno molto bravo". A margine del Gala del Pallone d'Oro, Nasser Al Khelaifi ha voluto smentire le voci sull'ex tecnico del Real Madrid, ribadendo la fiducia del Paris Saint Germain in Mauricio Pochettino: "E' il nostro allenatore, è felice di essere con noi e noi siamo felici di avere lui. Tutti hanno bisogno di tempo", ha aggiunto il massimo dirigente dei francesi, rispondendo anche ai rumours che arrivano dall'Inghilterra. Pochettino, infatti, sarebbe il primo candidato a guidare il Manchester United nella prossima stagione. Da Al Khelaifi anche una battuta su Mbappè, il cui contratto è sempre in scadenza a giugno: "Siamo molto fieri di Messi, è il settimo Pallone d'Oro per lui e il primo per noi. Spero che non sia l'ultimo, abbiamo altri grandi giocatori, anche Mbappè vuole vincerlo", strizza l'occhio alla sua stella Al Khelaifi, sperando di convincerlo a rinnovare. (ITALPRESS). glb/red 30-Nov-21 10:00