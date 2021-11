Calcio: Psg, Messi in dubbio col Nizza per gastroenterite

Solo domani sarà presa una decisione sul suo impiego PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Grande protagonista ieri sera al Theatre du Chatelet con la vittoria del suo settimo Pallone d'Oro, Lionel Messi rischia di saltare la gara di domani contro il Nizza. Il Paris Saint Germain ha fatto sapere che il fuoriclasse argentino, così come Leandro Paredes, manifesta sintomi di una gastroenterite: una decisione sarà presa nella giornata di mercoledì. Fuori anche Neymar (ne avrà per 6-8 settimane), ha ripreso oggi ad allenarsi Mauro Icardi e nei prossimi giorni dovrebbe toccare anche a Georginio Wijnaldum e Ander Herrera. Solo corsa per Julian Draxler, che dovrebbe ricominciare ad allenarsi fra 2-3 settimane. (ITALPRESS). glb/red 30-Nov-21 15:02