Calcio: Serie A. Italiano “Bella reazione, dimostrato maturità”

Il tecnico della Fiorentina: "Quando vedo la classifica poi inciampiamo" FIRENZE (ITALPRESS) – "Oggi penso che i ragazzi abbiano reagito bene alla sconfitta di Empoli e ad un risultato negativo. Stiamo reagendo bene alle sconfitte, speriamo di trovare continuità". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano commentando la gara fra Fiorentina e Sampdoria, sfida disputatasi quest'oggi allo stadio 'Franchi' di Firenze e terminata 3-1 per la formazione gigliata. "Sono più contento della vittoria che della classifica perché quando la vedo poi inciampiamo – ha aggiunto Italiano – Abbiamo ruotato un po' di uomini, sono contento per la crescita e la maturità dimostrata portando a casa una bella vittoria. Venendo da una sconfitta amara ho temuto perché abbiamo preso gol dopo pochi minuti ma questa squadra sta crescendo e siamo stati bravi a rimediare allo svantaggio". "Riccardo Sottil deve giocare con piu' maturità, può fare tanto come in questa partita, con assist e gol – ha proseguito il mister viola – Ha tutto per fare bene, spero continui a fare queste prestazioni". "Nico Gonzalez è indietro a livello muscolare, per il campo pesante di Empoli ha pagato qualcosa e non ho voluto rischiarlo. Sta bene e ci prepariamo alla partita di Bologna. Ho fatto scelte anche prevedendo alcuni cambi in corsa, è entrato Saponara, abbiamo bisogno di Gonzalez, mi sono tenuto delle carte a partita in corso. Castrovilli? Ha avuto un problema muscolare dopo Empoli, avendo a disposizione una rosa ampia per non rischiare di fare danni lo abbiamo tenuto a riposo". "Bonaventura mi era piaciuto tantissimo ad Empoli, oggi ha ripetuto la stessa identica partita e quando i giocatori di qualita' alzano il livello ne beneficia tutta la squadra – ha concluso Italiano – Deve essere più esigente con sé stesso perché può fare gol, assist e partite del genere". (ITALPRESS). lc/mc/red 30-Nov-21 21:27